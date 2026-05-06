Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Кубка России между армейцами и «Спартаком».

«Дерби "Спартак" — ЦСКА — это матч на все времена. Игра будет очень важной и нужной для команд. Клубы лишены возможности бороться за чемпионство, поэтому победа в Кубке может как-то скрасить сезон. Это тоже будет определенным достижением. Матч будет очень принципиальный. Команды сделают все возможное. Непонятно, как сработает увольнение тренера ЦСКА за два дня до дерби. Это может сыграть и в положительную, и в отрицательную стороны. Обычно смена тренера — это эмоциональный всплеск для команды. Но, как это сработает именно перед такой встречей, сказать сложно», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.