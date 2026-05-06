Защитник «Челси» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в Испании — его кандидатуру рассматривает «Барселона». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, представители футболиста сами предложили его услуги каталонскому клубу. В «Барселоне» изучают возможные варианты усиления состава перед летним трансферным окном и в последние недели контактировали с окружением игрока, чтобы оценить перспективы сделки.

Лондонский клуб не против расстаться с защитником, однако рассчитывает получить за него не менее 30 млн евро без учета бонусов. В то же время «Барселона» предпочла бы оформить переход в формате аренды с последующим правом выкупа.