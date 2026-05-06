Экс-тренер «Андорры» Эдер Сарабия до сих пор не получил компенсацию за свое увольнение в 2024 году, несмотря на решение Верховного суда Андорры в его пользу. Об этом сообщает Marca.

Конфликт между Сарабией и футбольным клубом «Андорра», который принадлежит бывшему защитнику «Барселоны» Жерару Пике, не урегулирован. Баскский специалист выиграл дело в суде, однако клуб отказывается выплатить присужденное выходное пособие. Это вынуждает тренера предпринимать дальнейшие юридические шаги для исполнения судебного решения.

В результате начались новые судебные разбирательства, направленные на принудительное исполнение вердикта. На следующем этапе планируется официальное обращение к федерации футбола Андорры. Если клуб не выполнит свои финансовые обязательства, ему могут грозить серьезные санкции, включая временное приостановление прав федерации. Это, в свою очередь, ограничит возможность «Андорры» регистрировать новых игроков для участия в трансферных сделках.