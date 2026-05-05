Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор вступил в конфликт с защитником «Эспаньола» Омаром Эль-Хилали в матче 34-го тура Ла Лиги, который завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Оба гола забил Винисиус.

На 25-й минуте Эль-Хилали был удален с поля за грубый фол против бразильского форварда, но после просмотра повтора решение было отменено.

По информации Mundo Deportivo, Винисиус неоднократно вступал в словесные перепалки с Эль-Хилали. В одном из эпизодов Винисиус заявил ему: «Хватит валять дурака. Потом попроси у меня футболку. Ты придурок. Хочешь подраться?». В другом случае Винисиус сказал Эль-Хилали, что он вернется в Сегунду.