Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес пока не смог прийти к соглашению с руководством клуба по новому контракту.

Ферран Торрес globallookpress.com

По информации AS, переговоры между сторонами продолжаются, однако компромисс пока не найден. Сообщается, что в клубе также рассматривают вариант не продлевать соглашение с 26-летним испанцем.

Текущий контракт форварда с каталонской командой действует до лета 2027 года. Ферран Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провёл 30 матчей, забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.