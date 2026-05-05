Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России по итогам апреля.

Джон Кордоба

Константин Тюкавин («Динамо» Москва, пять матчей, четыре гола);

Эсекьель Барко («Спартак», пять матчей, три гола, одна голевая передача);

Иван Олейников («Крылья Советов», пять матчей, три гола);

Джон Кордоба(«Краснодар», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Роман Зобнин («Спартак», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Евгений Ставер («Рубин», пять матчей, четыре игры всухую).

Напомним, что лидером РПЛ за два тура до окончания сезона является «Краснодар», который на одно очко опережает второй «Зенит».