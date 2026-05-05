Напомним, что лидером РПЛ за два тура до окончания сезона является «Краснодар», который на одно очко опережает второй «Зенит».

Евгений Ставер («Рубин», пять матчей, четыре игры всухую).

Роман Зобнин («Спартак», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Джон Кордоба («Краснодар», пять матчей, два гола, одна голевая передача);

Иван Олейников («Крылья Советов», пять матчей, три гола);

Эсекьель Барко («Спартак», пять матчей, три гола, одна голевая передача);

Константин Тюкавин («Динамо» Москва, пять матчей, четыре гола);

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России по итогам апреля.

