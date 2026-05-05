Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на новость о том, что Фабио Челестини покинул ЦСКА. Об этом стало известно 4 мая.

Фабио Челестини globallookpress.com

6 мая красно-белые сыграют с армейцами в финале Пути регионов Кубка России.

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», — сказал Карседо на канале «Матч ТВ».

Челестини тренировал ЦСКА с лета 2025 года.