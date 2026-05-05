Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на слухи о том, что клуб якобы может прекратить свое существование в случае вылета из РПЛ.

«Из того, как вы говорите и как это слышится — конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая.

Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет большое будущее», — цитирует Федорищева «Матч ТВ».

«Акрон» ранее в РПЛ уступил «Краснодару» со счетом 0:1. После 28 туров клуб находится на 12-й позиции в таблице, набрав 27 очков.