Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Всем говорю, что он — лучший игрок РПЛ.  Кордоба стабилен, забивает важные мячи и является украшением нашей лиги.  Его поведение на поле?  Оно, безусловно, влияет на восприятие его игры.  Падения, симуляции — это не совсем правильно.  Надо терпеть и выходить играть.  Я бы хотел видеть меньше таких эпизодов от Кордобы», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кордоба принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач.