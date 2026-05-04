Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Всем говорю, что он — лучший игрок РПЛ. Кордоба стабилен, забивает важные мячи и является украшением нашей лиги. Его поведение на поле? Оно, безусловно, влияет на восприятие его игры. Падения, симуляции — это не совсем правильно. Надо терпеть и выходить играть. Я бы хотел видеть меньше таких эпизодов от Кордобы», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кордоба принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач.