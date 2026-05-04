Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Аль-Кадисии» (1:3) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец опубликовал короткое сообщение в соцсетях, подчеркнув, что команда продолжит работу и останется единым коллективом, несмотря на неудачный результат.

«Одна миссия. Мы продолжаем работать. Вместе!» — написал 41-летний португалец в соцсети.

Это поражение прервало впечатляющую серию «Аль-Насра» из 20 побед подряд во всех турнирах. Несмотря на осечку, команда сохраняет лидерство в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 79 очков после 31 тура.

В текущем сезоне Роналду провёл 33 матча, в которых забил 27 голов и сделал 5 результативных передач.