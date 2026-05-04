Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:3).

«По-настоящему разочаровывающий результат и выступление. Первые 15 минут были недостаточно хороши. Это задало тон всей игре.

Сейчас трудно сказать, почему все пошло не так, я бы, наверное, хотел пересмотреть игру, чтобы понять причины такого резкого контраста с тем, как мы оборонялись против "Лидса".

Энцо Фернандес попал в штангу, а Коул Палмер не реализовал пенальти. Когда ты так неудачно начинаешь игру, тебе нужно, чтобы такие моменты складывались в твою пользу, но, к сожалению, этого не произошло», — цитирует Макфарлейна ВВС.

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Челси» — на 9-й строчке с 48-ю баллами.