Опытный бразильский нападающий Халк, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», определился с новым клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 39-летний форвард, недавно покинувший «Атлетико Минейро», в ближайшее время подпишет контракт с «Флуминенсе». Подробности возможного соглашения пока не раскрываются.

Халк выступал за «Атлетико Минейро» с 2021 года, а до этого успел поиграть за «Зенит», «Порту», «Шанхай Порт», «Токио Верди» и ряд других клубов.

В текущем сезоне он провёл 22 матча за бразильскую команду, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.