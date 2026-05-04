Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о целях команды на конец сезона.

«Если вы скажете мне сейчас — и надеюсь, этого не произойдет — что мы проиграем оставшиеся шесть игр, команда все равно будет хороша. Сейчас ничего не изменится.

Когда вы добираетесь до последних этапов, борясь за титулы, это потому, что у вас был действительно отличный сезон. Ничто не изменит моего мнения…» — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отстает на шесть очков от первого «Арсенала» и имеет две игры в запасе.