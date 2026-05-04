Защитник «Интера», Федерико Димарко, посвятил завоевание чемпионства тем, кто сомневался в его возможностях после прошлого сезона.

«Это вкус нового начала. После прошлогодних разочарований мы вернулись в норму вместе с командой и тренерским штабом. Мы упорно трудились и достигли нашей мечты — 21-го скудетто. Я посвящаю эту победу всем своим близким, особенно тем, кто в конце прошлого сезона считал, что со мной все кончено», — сказал Димарко в интервью клубному телевидению «Интера».

Накануне «нерадзурри» обыграли «Парму» со счетом 2:0, обеспечив себе чемпионский титул за три тура до окончания Серии А.