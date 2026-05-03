Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев сообщил, что зимой клуб проявлял интерес к форвардам Антону Заболотному и Тамерлану Мусаеву.

«Нам был нужен злой нападающий. Нам предлагали форвардов, но они стоили от двух миллионов евро. Рассматривали Заболотного, но он не пошел в "Пари НН". Мы смотрели и некоторых сербов, но все идут от двух миллионов.

Кроме Заболотного обращались в ЦСКА по Мусаеву, но нам его не отдали», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

«Пари НН» 3 мая встретится в Грозном с «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.