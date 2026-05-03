Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (3:2) в матче 35-го тура АПЛ.

«Здорово, что мы смогли изменить ход сезона, это заслуга наших футболистов и главного тренера. Но нам по-прежнему необходимо завершить этот сезон на высокой ноте.

Каррик сыграл в этом очень большую роль, он придает нам уверенность. Ты хочешь идти за ним, сражаться и даже умереть за него на поле.

Возвращение в состав после травм? Разумеется, это было непросто, так всегда, когда не играешь в футбол. Я просто старался выполнять свою работу», — приводит слова Мейну Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрали 64 очка и закрепились на третьем месте в турнирной таблице, тем самым оформив досрочно выход в Лигу чемпионов.