Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Краснодара» в последнее время.

globallookpress.com

«"Краснодар" не тот, что был раньше.  Психологически они стали ощутимо крепче, это уже чемпион страны, который играет одним составом не первый год.

Кордоба — незаменимый футболист с точки зрения атаки и голов.  Убери его, и команда не боролась бы за медали.  Эдуард Сперцян тоже важнейший и системообразующий футболист команды.  Соперникам надо закрыть их обоих.  И если они справятся с этим, могут рассчитывать хотя бы на ничью», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.