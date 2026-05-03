Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Краснодара» в последнее время.

«"Краснодар" не тот, что был раньше. Психологически они стали ощутимо крепче, это уже чемпион страны, который играет одним составом не первый год.

Кордоба — незаменимый футболист с точки зрения атаки и голов. Убери его, и команда не боролась бы за медали. Эдуард Сперцян тоже важнейший и системообразующий футболист команды. Соперникам надо закрыть их обоих. И если они справятся с этим, могут рассчитывать хотя бы на ничью», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.