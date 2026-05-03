«Ахмат» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил Лечи Садулаев на 55-й минуте, а пять минут спустя Эгаш Касинтура удвоил преимущество грозненцев.
АхматГрозный2:0Пари НННижний Новгород
Ахмат: Касинтура, Shelia, Sidorov, Ndong, Cake, Bogosavac, Pryakhin, Silva, Samorodov, Sadulaev, Melkadze
Пари НН: Medvedev, Kakkoev, Kirsch, Koledin, Shnaptsev, Ticic, Karic, Kalinski, Cephas, Balboa, Lesovoy
«Ахмат» закрепился на девятом месте в РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» (22) — предпоследний, 15-й в турнирной таблице.