«Ахмат» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Лечи Садулаев
Лечи Садулаев globallookpress.com

Первый гол в матче забил Лечи Садулаев на 55-й минуте, а пять минут спустя Эгаш Касинтура удвоил преимущество грозненцев.

Результат матча

АхматГрозныйАхмат2:0Пари ННПари НННижний Новгород
Ахмат:  Касинтура,  Shelia,  Sidorov,  Ndong,  Cake,  Bogosavac,  Pryakhin,  Silva,  Samorodov,  Sadulaev,  Melkadze
Пари НН:  Medvedev,  Kakkoev,  Kirsch,  Koledin,  Shnaptsev,  Ticic,  Karic,  Kalinski,  Cephas,  Balboa,  Lesovoy

«Ахмат» закрепился на девятом месте в РПЛ, набрав 35 очков.  «Пари НН» (22) — предпоследний, 15-й в турнирной таблице.