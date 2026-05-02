Вратарь ЦСКА Владислав Тороп подвел итог матча против «Зенита» (1:3).

«Забили быстрый гол, хорошо начали, выходили из обороны в атаку. Потом выключились на стандартах и пропустили. Дальше "Зенит" уже на классе довел матч до победы.

Тренерский штаб давал установку, кто с кем играет, но во время матча все это смешивается. Дивеев хорошо сыграл, была отличная подача — сложно было противостоять.

Фабио Челестини говорил, что будут очень важные первые 15 минут второго тайма — нужно было выстоять. Но "Зенит" хорошо сыграл в атаке, за счет заготовки забили нам гол. Потом Энрике исполнил сложный удар — тяжело было отбить», — цитирует Торопа «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.