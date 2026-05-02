«Ростов» одержал гостевую победу над махачкалинским «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1.

Роналдо («Ростов»)

Счет был открыт на 28-й минуте после того, как защитник хозяев Ян Дапо срезал мяч в свои ворота.  На 60-й минуте Гамид Агаларов сравнял счет, реализовав пенальти.  Нападающий гостей Роналдо забил второй мяч своей команды на 76-й минуте, который оказался победным.

Результат матча

Динамо МхМахачкалаДинамо Мх1:2РостовРостовРостов-на-Дону
0:1 Роналдо 76'
Динамо Мх:  Volk,  Azzi,  Alibekov,  Alarcon,  Dapo,  Mrezigue,  Moubarik,  Glushkov,  Hosseinnejad,  Sundukov,  Mastouri
Ростов:  Роналдо,  Yatimov,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Mironov,  Komarov,  Shchetinin,  Vakhania,  Suleymanov,  Mohebi

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на десятое место в РПЛ, махачкалинцы с 24 баллами по-прежнему находятся на 14-й строчке в турнирной таблице.