«Ростов» одержал гостевую победу над махачкалинским «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 2:1.

Счет был открыт на 28-й минуте после того, как защитник хозяев Ян Дапо срезал мяч в свои ворота. На 60-й минуте Гамид Агаларов сравнял счет, реализовав пенальти. Нападающий гостей Роналдо забил второй мяч своей команды на 76-й минуте, который оказался победным.

Результат матча Динамо Мх Махачкала 1:2 Ростов Ростов-на-Дону 0:1 Роналдо 76' Динамо Мх: Volk, Azzi, Alibekov, Alarcon, Dapo, Mrezigue, Moubarik, Glushkov, Hosseinnejad, Sundukov, Mastouri Ростов: Роналдо, Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Sako, Mironov, Komarov, Shchetinin, Vakhania, Suleymanov, Mohebi

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на десятое место в РПЛ, махачкалинцы с 24 баллами по-прежнему находятся на 14-й строчке в турнирной таблице.