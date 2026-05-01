Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о состоянии защитника Милоша Керкеза, который находится в лазарете команды.

«У Милоша были небольшие проблемы со здоровьем, он покинул тренировочное поле не вчера, а позавчера. Но я ожидаю, что он вернётся к тренировкам сегодня или завтра», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Керкез провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.