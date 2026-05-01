Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями о пенальти, назначенных в полуфиналах Лиги чемпионов.

«Сейчас не хочу об этом говорить.  Это уже позади.  Я посмотрел оба матча и просто хотел насладиться ими.  Мы сможем достичь уровня ПСЖ и Баварии.  Абсолютно точно.  Да», — отметил Флик.

В полуфинальных матчах «ПСЖ»«Бавария» (5:4) и «Атлетико»«Арсенал» (1:1) было назначено в общей сложности четыре пенальти, два из которых — за игру рукой.  «Барселона» покинула Лигу чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Атлетико» с результатом 0:2 в первом матче и 2:1 во втором.