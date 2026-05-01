Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями о пенальти, назначенных в полуфиналах Лиги чемпионов.

«Сейчас не хочу об этом говорить. Это уже позади. Я посмотрел оба матча и просто хотел насладиться ими. Мы сможем достичь уровня ПСЖ и Баварии. Абсолютно точно. Да», — отметил Флик.

В полуфинальных матчах «ПСЖ» — «Бавария» (5:4) и «Атлетико» — «Арсенал» (1:1) было назначено в общей сложности четыре пенальти, два из которых — за игру рукой. «Барселона» покинула Лигу чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Атлетико» с результатом 0:2 в первом матче и 2:1 во втором.