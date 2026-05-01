«Ливерпуль» изучает возможность приобретения французского вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в летнее трансферное окно.

Брэдли Баркола globallookpress.com

Мерсисайдский клуб активно ищет усиление атакующей линии в связи с предстоящим уходом Мохамеда Салаха по завершении сезона.

Ранее «красные» уже проявляли интерес к этому футболисту. Прошлым летом, когда они искали замену Александеру Исаку, Баркола фигурировал в списке возможных вариантов.

По информации L’Équipe, «Пари Сен-Жермен» в первую очередь сосредоточен на продлении контракта с Баркола, а переговоры с Усманом Дембеле пока приостановлены. Однако основным препятствием в предыдущих обсуждениях стало определение роли 23-летнего игрока в команде.