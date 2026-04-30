Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ожидает от матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Игры против "Зенита" для всех — это дополнительная мотивация. Поэтому есть, для чего, ради кого играть. Я не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей.

Главный тренер уже высказался, что ротации не будет, что лучшая подготовка к Кубку — это игра с "Зенитом". Я думаю, что времени более чем достаточно для подготовки к следующему матчу Кубка России. Я думаю, этим все сказано», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В таблице РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.