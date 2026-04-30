Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Корретно ли говорить, Ответ очевиден. И отвечать иначе на вопрос странно. Допустим, если вы бежите марафон и можете занять первое место, вы же не будете специально сбавлять скорость, чтобы занять второе или третье. Или вдруг, если играете в падел, то не будете же специально не бить точно в корт, чтобы выиграть партию. Очевидно, если есть возможность занять третье место, ты всегда будешь стараться занять третье место. Пока есть теоретическая возможность, все силы к этому будут приложены», — цитирует Маргаряна «Матч ТВ».

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего на третьей строчке «Локомотива» (49) на три балла. На четвертой позиции расположился «Спартак» (48).