Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о назначении Вадима Гаранина на аналогичный пост в «Пари НН».

«"Пари НН" в сложной ситуации, но для Вадима это хороший шанс вернуться в большой футбол.

У него хорошие тренировки, это тренер со своей философией. Давно, правда, с ним не общался. Не знаю, может, какие изменения произошли в его философии. В предстоящих играх, возможно, мы это увидим.

Способен ли он помочь клубу? Точно не навредит. Ситуация у команды трудная, календарь сложный. Понятно, что сразу в омут с головой будет тяжело прыгнуть. Здесь многое будет зависеть от его штаба, от того, как они перестроится после Медиалиги.

Попадет ли "Пари НН" в стыковые игры? Они не так далеко от стыковых матчей. Смена тренера всегда дает игрокам встряску. Конечно, Вадим в тяжелой ситуации, но дай бог, чтобы всё было хорошо», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

Нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 балла после 27 игр.