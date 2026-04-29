Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф оценил игру вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Кварацхелия — один из лучших футболистов в мире, и он продолжает прогрессировать. Не факт, что он останется на левом фланге: он уверенно действует в любой ситуации. В ключевые моменты он берёт игру на себя — это очень ценно для команды. Особенно впечатляет его игровой интеллект: он помогает и в полузащите, и в атаке.

Думаю, Хвича мог бы успешно сыграть и в центре поля — похоже на то, как действует Усман Дембеле. А по характеру он напоминает Уэйна Руни: в сложные моменты не теряется, возвращается в оборону и создаёт опасные моменты», — цитирует Зеедорфа Goal.

В матче с мюнхенцами грузин отметился дублем. В текущем сезоне Кварацхелия провел 43 матча во всех турнирах за парижан, забив 18 голов и отдал пять результативных передач.

Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.