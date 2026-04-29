Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллинс оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

«Матч для вратарей был очень сложный. В принципе, это был не день Нойера и Сафонова. Было очень крутое исполнение со стороны атакующих игроков и той, и другой команды, так что, в целом, упрекнуть вратарей не в чем. Нойер не совершил ни одного сейва, но пропустил кучу голов — к сожалению, такое бывает. По-моему, такое впервые случилось в Лиге чемпионов.

Что касается Сафонова, главное, он играл уверенно, несколько раз выручил. В пропущенных голах его винить не стоит, потому что это были действительно очень сложные для вратаря моменты», — цитирует Нигматуллина «Газета.ру».

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.