Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Эта игра важна для нас, мы сосредоточены только на ней. Разумеется, хотим победить. У "ПСЖ" невероятный состав, но мы думаем только о своей игре и стремимся к победе. Это очень непростой оппонент. Усман Дембеле способен получить мяч, находясь на любой позиции на поле, у нас подобным образом играет Гарри Кейн. Такие игроки нарушают порядок в обороне соперника постоянными перемещениями, постараемся этому помешать.

Компани помогает мне во многом, особенно в плане игры в обороне. Он был одним из лучших защитников своего поколения. Компани — пример для подражания. Работать под его руководством просто замечательно, я становлюсь лучше», — приводит слова Юпамекано официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 28 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.