Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Этот энтузиазм, эта вера и эта заразительная энергия наших болельщиков — это замечательно. Мы готовимся к встрече с сильным соперником, который хорошо реализует стандартные положения. Мы отправляемся на поле с надеждой на победу. Должна ли Лига чемпионов отдать трофей Атлетико? Никто нам ничего не обязан, мы должны добиваться всего сами, и будем надеяться на удачу», — цитирует Симеоне издание Marca.

Матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в среду, 29 апреля. В четвертьфинале мадридская команда одержала победу над «Барселоной» со счетом 4:2.