Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Меня удивляет, как эти люди вообще попадают в наш футбол. Я еще полгода назад сказал, что его уволят. А теперь правильно Шпилевский делает, что с "Пари НН" неустойку хочет взять. Год назад кто знал фамилию этого человека? Где он тренировал? На первенстве деревень. Он делает все правильно, что пытается теперь забрать деньги. Будет потом рассказывать, как хорошо он тренировал», — цитирует Мостового «Советский спорт».

«Пари НН» за три тура до финиша занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.