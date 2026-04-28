Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе отметил, что грозненский клуб хорошо отыграл в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом». Команда Станислава Черчесова уступила в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Был хороший матч против "Зенита" за исключением пяти минут, когда пропустили два мяча. Во втором тайме выровняли ситуацию, играли лучше, чем до перерыва. С чем это связано? "Зенит" в большей степени играл по счету, но и мы прибавили. В первую очередь в атаке.

Мотивация "Ахмата" на оставшиеся три тура? Набрать девять очков, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».