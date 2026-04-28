Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что травма вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вряд ли негативно скажется на красно-синих. По словам Губерниева, основная проблема армейского клуба — это тренер.
Ранее стало известно, что Акинфеев пропустит оставшуюся часть сезона‑2025/26.
«С отсутствием Акинфеева ЦСКА сильнее не станет. Но это не добьет команду.
Тороп — хороший вратарь. Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший. Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Московский ЦСКА идет шестым в таблице РПЛ, набрав 45 очков.