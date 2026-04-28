Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что травма вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вряд ли негативно скажется на красно-синих.  По словам Губерниева, основная проблема армейского клуба — это тренер.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

Ранее стало известно, что Акинфеев пропустит оставшуюся часть сезона‑2025/26.

«С отсутствием Акинфеева ЦСКА сильнее не станет.  Но это не добьет команду.

Тороп — хороший вратарь.  Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший.  Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Московский ЦСКА идет шестым в таблице РПЛ, набрав 45 очков.