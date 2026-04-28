Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

«Победа над "Ньюкаслом" была впечатляющей. Она придала нам уверенности, играть в полуфинале Лиги чемпионов второй год подряд — невероятно. Мы хотим победить и доминировать.

"Атлетико" — отличная команда с тренером, у которого большой опыт в этом турнире. Мы знаем, каким сложным будет этот матч. Мы должны сыграть с той же уверенностью, какую демонстрировали прежде. Мы там, где хотим быть, мы заслужили это. Перед нами открывается возможность, и мы должны воспользоваться ей.

У нас с Симеоне есть страсть к футболу. Я всегда восхищался им, но у каждого из нас свой стиль. Он образец для подражания. Мы хотим доминировать. Завтра нас ждет прекрасный матч. Мы хотим избежать моментов, когда "Атлетико" подавляет соперника. Мы определили их», — цитирует Артету Marca.

Матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в среду, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.