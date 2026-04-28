В мадридском «Реале» растёт неопределённость вокруг будущего главного тренера Альваро Арбелоа, который возглавил команду в январе после ухода Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации источника, в руководстве клуба, включая президента Флорентино Переса, изначально не было полной уверенности в том, что специалист готов к работе на таком уровне. Окончательное решение о его перспективах планируется принять по итогам сезона.

Дополнительное напряжение внутри команды связано не только с результатами, но и с внутренними конфликтами. Сообщается о разногласиях между Арбелоа и капитаном Дани Карвахалем — защитник недоволен своей игровой ролью и количеством времени на поле.

Также отмечается ситуация с полузащитником Дани Себальосом, который не попал в заявку на матч с «Бетисом» и может рассматривать вариант ухода из клуба ближайшим летом.

По данным источников, часть игроков считает, что решения тренера по составу выглядят спорными, что усиливает напряжение внутри команды.