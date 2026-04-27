Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет помочь команде до конца клубного сезона из-за полученной травмы. Об этом сообщил директор сборной Египта Ибрахим Хассан.

Футболист получил повреждение в матче 34-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1), который состоялся 25 апреля. По словам Хассана, у игрока диагностирован разрыв подколенного сухожилия, а срок восстановления составит около четырёх недель.

«У Салаха разрыв подколенного сухожилия, ему потребуется четыре недели на восстановление», — приводит слова Хассана Reuters.

В марте «Ливерпуль» объявил, что Салах покинет команду по завершении сезона.

33-летний форвард выступает за английский клуб с 2017 года.