В матче 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью со счетом 3:3.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Кингсли Эхизибуэ на 18-й минуте. Сравнять результат хозяева смогли на 50-й минуте благодаря голу Луки Пеллегрини.
«Лацио» вышло вперед на 80-й минуте, когда отличился Педро, но Артур Атта на 86-й и 90+3-й минутах сделал дубль и вывел вперед уже «Удинезе», но Даниэль Мальдини на 90+5-й минуте поразил ворота гостей и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ЛациоРим2:1УдинезеУдине
0:1 Кингсли Эхизибуэ 18' 1:1 Лука Пеллегрини 50'
Лацио: Алессио Романьоли, Оливер Провстгор, Лука Пеллегрини, Мануэль Лаццари, Тома Башич, Патрисио Габбарон, Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 46'), Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 65'), Булайе Диа, Тейянни Нослин (Дэниел Мальдини 76'), Edoardo Motta
Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло, Идрисса Гейе (Вакун Байо 83'), Ассан Камара (Juan Arizala 82'), Артюр Атта, Якуб Пётровский (Леннон Миллер 66'), Юрген Эккеленкамп (Адам Букса 69')
Жёлтые карточки: Маттео Канчелльери 41' (Лацио), Лука Пеллегрини 57' (Лацио)
«Лацио» с 48 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (44) — 11-й.