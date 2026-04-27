В матче 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью со счетом 3:3.

Открыли счет в этой игре гости усилиями Кингсли Эхизибуэ на 18-й минуте. Сравнять результат хозяева смогли на 50-й минуте благодаря голу Луки Пеллегрини.

«Лацио» вышло вперед на 80-й минуте, когда отличился Педро, но Артур Атта на 86-й и 90+3-й минутах сделал дубль и вывел вперед уже «Удинезе», но Даниэль Мальдини на 90+5-й минуте поразил ворота гостей и установил окончательный результат на табло.

Результат матча Лацио Рим 2:1 Удинезе Удине 0:1 Кингсли Эхизибуэ 18' 1:1 Лука Пеллегрини 50' Лацио: Алессио Романьоли, Оливер Провстгор, Лука Пеллегрини, Мануэль Лаццари, Тома Башич, Патрисио Габбарон, Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 46' ), Маттео Канчелльери ( Густав Исаксен 65' ), Булайе Диа, Тейянни Нослин ( Дэниел Мальдини 76' ), Edoardo Motta Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло, Идрисса Гейе ( Вакун Байо 83' ), Ассан Камара ( Juan Arizala 82' ), Артюр Атта, Якуб Пётровский ( Леннон Миллер 66' ), Юрген Эккеленкамп ( Адам Букса 69' ) Жёлтые карточки: Маттео Канчелльери 41' (Лацио), Лука Пеллегрини 57' (Лацио)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 15 Фолы 10

«Лацио» с 48 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (44) — 11-й.