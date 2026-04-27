Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что «Пари НН» следует уволить наставника Алексея Шпилевского.

Ранее команда в 27-м туре РПЛ дома уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В последних шести играх нижегородцы набрали только два очка.

«Мне кажется, что "Пари НН" нужно менять тренера. Если они хотят сохранить прописку в РПЛ, то игрокам нужна встряска.

Я понимаю, что тренер не хочет сам уходить, а отступные большие. Но необходимость смены тренера очевидна с осени», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Шпилевский тренирует «Пари НН» с июня 2025 года. Клуб идет 15-м в таблице РПЛ, набрав 22 очка.