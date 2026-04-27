Полузащитник Александр Ерохин прокомментировал введение нового лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Я думаю, что спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения. Поэтому, естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде.

Я думаю, что время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу.

Будет какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает в условиях, когда мы не играем в Европе, а выступаем в своем чемпионате, и сделать определенные выводы. Уже через сезон можно будет оценить, влияет это положительно или нет, и от этого отталкиваться при принятии дальнейших решений — увеличивать количество российских футболистов или возвращаться к прежним условиям и развиваться в этом направлении», — сказал Ерохин «РИА Новости».

С нового сезона в заявку на матчи чемпионата России команды смогут включать 12 иностранцев, а на поле могут присутствовать одновременно не более 7 иностранцев. Сейчас действует схема «13+8».