В матче 31-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» и «Вердер» сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в этой игре гости усилиями Йенса Стаге на 18-й минуте, а хозяева смогли уйти от поражения на 61-й минуте благодаря голу Эрмедина Демировича.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 1:1 Вердер Бремен 0:1 Йенс Стаге 18' 1:1 Эрмедин Демирович 61' Штутгарт: Александр Нюбель, Лука Жакес, Дан-Аксель Загаду ( Рамон Хендрикс 46' ), Максимилиан Миттельштадт, Лоранс Ассиньон ( Крис Фюрих 57' ), Чема Андрес ( Николас Нартей 89' ), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг ( Бадредин Буанани 78' ), Билаль эль-Ханнус, Тьягу Томаш ( Эрмедин Демирович 57' ), Дениз Ундав Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк ( Джастин Нджинма 65' ), Амос Пипер, Романо Шмид ( Salim Musah 90' ), Йенс Стаге ( Самюэль Мбангуля 83' ), Оливье Деман, Сенне Линен, Кэмерон Пуэртас, Йован Милошевич ( Максимилиан Вебер 65' ), Карим Кулибали Жёлтая карточка: Мио Бакхаус 78' (Вердер)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 8 Удары мимо 4 68 Владение мячом 32 14 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 8 Фолы 10

«Штутгарт» набрал 57 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 32 очками идет 12-м.