В матче 31-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» и «Вердер» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Йенса Стаге на 18-й минуте, а хозяева смогли уйти от поражения на 61-й минуте благодаря голу Эрмедина Демировича.
0:1 Йенс Стаге 18' 1:1 Эрмедин Демирович 61'
Штутгарт: Александр Нюбель, Лука Жакес, Дан-Аксель Загаду (Рамон Хендрикс 46'), Максимилиан Миттельштадт, Лоранс Ассиньон (Крис Фюрих 57'), Чема Андрес (Николас Нартей 89'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Бадредин Буанани 78'), Билаль эль-Ханнус, Тьягу Томаш (Эрмедин Демирович 57'), Дениз Ундав
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк (Джастин Нджинма 65'), Амос Пипер, Романо Шмид (Salim Musah 90'), Йенс Стаге (Самюэль Мбангуля 83'), Оливье Деман, Сенне Линен, Кэмерон Пуэртас, Йован Милошевич (Максимилиан Вебер 65'), Карим Кулибали
Жёлтая карточка: Мио Бакхаус 78' (Вердер)
«Штутгарт» набрал 57 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 32 очками идет 12-м.