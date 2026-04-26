В восьмом туре китайской Суперлиги-2026 состоялся матч между «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа».
Первый гол был забит на 39-й минуте полузащитником «Шанхай Шэньхуа» У Си с пенальти. Во втором тайме защитник Шиничи Чань удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте окончательный счет установил нападающий Махтар Гейе.
Результат матча
Хэнань Сонгшан ЛонгменКитай. Суперлига0:3Шанхай ШэньхуаШанхай
0:1 У Си 39' пен. 0:2 Чхан Шиничхи 63' 0:3 Махтар Гейе 70'
Хэнань Сонгшан Лонгмен: Яго Майдана, Хе Чао, Ван Шанюань, Хорди Мбула (Ekber Osman 65'), Wang Guoming, Shinar Yeljan (Liu Yixin 46'), Lucas Maia, Huang Ruifeng, Haliq Ablahan (Абдурасул Абудулам 65'), Zhong Yihao (Nebijan Muhmet 87'), Gustavo (Инь Цуняо 77')
Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Haoyu Yang 82'), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Вилсон Манафа (Ян Цзэсян 87'), Жуан Карлуш Тейшейра (Се Пэнфэй 87'), У Си (Qipeng Wu 82'), Ван Хайцзянь, Рафаэл Ратан (Chengyu Liu 82'), Махтар Гейе, Чхан Шиничхи, Xue Qinghao
Жёлтая карточка: Ekber Osman 82' (Хэнань Сонгшан Лонгмен)
Эта победа стала пятой подряд для команды Леонида Слуцкого в Суперлиге.