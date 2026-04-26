В восьмом туре китайской Суперлиги-2026 состоялся матч между «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Первый гол был забит на 39-й минуте полузащитником «Шанхай Шэньхуа» У Си с пенальти. Во втором тайме защитник Шиничи Чань удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте окончательный счет установил нападающий Махтар Гейе.

Результат матча

Хэнань Сонгшан Лонгмен Китай. Суперлига 0:3 Шанхай Шэньхуа Шанхай

0:1 У Си 39' пен. 0:2 Чхан Шиничхи 63' 0:3 Махтар Гейе 70'

Хэнань Сонгшан Лонгмен: Яго Майдана, Хе Чао, Ван Шанюань, Хорди Мбула ( Ekber Osman 65' ), Wang Guoming, Shinar Yeljan ( Liu Yixin 46' ), Lucas Maia, Huang Ruifeng, Haliq Ablahan ( Абдурасул Абудулам 65' ), Zhong Yihao ( Nebijan Muhmet 87' ), Gustavo ( Инь Цуняо 77' )

Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи ( Haoyu Yang 82' ), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Вилсон Манафа ( Ян Цзэсян 87' ), Жуан Карлуш Тейшейра ( Се Пэнфэй 87' ), У Си ( Qipeng Wu 82' ), Ван Хайцзянь, Рафаэл Ратан ( Chengyu Liu 82' ), Махтар Гейе, Чхан Шиничхи, Xue Qinghao

Жёлтая карточка: Ekber Osman 82' (Хэнань Сонгшан Лонгмен)