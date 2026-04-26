Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о волевой победе над махачкалинским «Динамо»(2:1).

«Секрет в наших футболистах, они настоящие герои. Было непросто начинать эту игру, был большой брак, но настрой был хороший. Горжусь игроками, очень тяжелая работа проделана.

Тормена? Пока он еще не тренируется, у него есть большие ограничения. Но у нас есть неделя, надеюсь, подведем его к следующему матчу», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

По итогам 27 туров «Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» занимает второе место с 56 очками и одной игрой в запасе. «Динамо» с 24 очками находится на 14-й строчке.