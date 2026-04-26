Сегодня, 26 апреля, чемпион мира в составе сборной Франции, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование. Как сообщает L’Équipe, у форварда не выявлено серьезных повреждений по результатам УЗИ.

Мбаппе получил травму в матче с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги. 27-летний форвард был заменен на 81-й минуте и прихрамывая покинул поле.

В ближайшее время будут названы ориентировочные сроки восстановления футболиста. Участие форварда в матче против «Эспаньола» в следующее воскресенье пока не исключается.