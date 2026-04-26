Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Это была непростая игра, по-настоящему сложная. Все знают, каковы сильные стороны "Лидса", они очень хотели выйти в финал Кубка Англии.

Думаю, в первом тайме мы управляли ходом игры, а потом наш соперник, надо отдать ему должное, изменил стратегию, что повлияло на расстановку сил. Поэтому нам пришлось адаптироваться, выдержать натиск соперника, проявить характер и стойкость. Возможно, именно характер нам и помог в наибольшей степени. Парни показали, как сильно они хотят победить, и на что они готовы ради того, чтобы принести клубу победу», — приводит слова Макфарлейна BBC.

Теперь в финале Кубка Англии, который состоится 16 мая на стадионе «Уэмбли», «Челси» встретится с «Манчестер Сити».