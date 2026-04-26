Один из клубов МЛС отказался от идеи подписания нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Ранее интерес к 37-летнему польскому форварду проявлял «Чикаго Файр», однако руководство клуба пересмотрело свои планы и решило отказаться от возможного трансфера.

Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона, при этом новое соглашение с каталонским клубом пока не подписано. Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к нападающему со стороны клубов из Италии и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне чемпионата Испании Левандовский провёл 26 матчей, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.