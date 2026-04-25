«Тулуза» и «Монако» поделили очки (2:2) в матче 31-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей голы записали на свой счет Джордан Тезе на 6-й минуте и Ламин Камара на 18-й минуте.
«Тулузе» удалось сравнять счет благодаря голам Джейсен Расселл-Роу на 62-й минуте и Эмерсонн Коррейя да Силва на 90-й минуте.
Результат матча
ТулузаТулуза2:2МонакоМонако
0:1 Джордан Тезе 6' 0:2 Ламин Камара 18' 1:2 Джейсен Расселл-Роу 62' 2:2 Эмерсонн да Силва 90'
Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен, Алексис Восса (Марио Сауэр 79'), Кристиан Кассерес, Папе Диоп (Уоррен Каманзи 90'), Арон Дённум, Сантьяго Идальго (Ilyas Azizi 79'), Джейсен Расселл-Роу (Эмерсонн да Силва 74'), Dayann Methalie (Хулиан Виньоло 90')
Монако: Лукаш Градецки, Кристиан Мависса, Ваут Фас, Тило Керер, Джордан Тезе, Магнес Аклиуше (Эрик Дайер 75'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Поль Погба 84'), Саймон Адингра (Мика Биерет 84'), Ансумане Фати (Александр Головин 61'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Чарли Крессвел 31', Расмус Николайсен 66', Марио Сауэр 90+3' — Кристиан Мависса 62', Лукаш Градецки 75'
После этого матча «Монако» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 51 очком в активе. «Тулуза» — на 10-й строчке с 38-ю баллами.