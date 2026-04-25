Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».

«Может ли "Краснодар" потерять очки с махачкалинским "Динамо"? Все может быть, это футбол. У "Краснодара" больше шансов выиграть, потому что они играют дома. "Быки", бесспорно, фавориты в матче против махачкалинского "Динамо", но оступиться они могут», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Матч между командами состоится в воскресенье, 26 апреля, в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 мск.