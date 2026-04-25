На центральный матч 34‑го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом» прибудут скауты «Манчестер Юнайтед».

По данным издания TuttoMercatoWeb, предметом их интереса станет французский защитник туринцев Пьер Калюлю.

Сейчас 25‑летний игрок оценивается на портале Transfermarkt в 32 млн евро. Перед началом этого сезона «Ювентус» выкупил у «Милана» права на Калюлю за 14 млн евро.

Всего в этом сезоне он провёл 44 матча, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач. Известно, что «Старая Синьора» готовит новый контракт одному из ведущих защитников.