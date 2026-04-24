Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов высказался о готовности полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова перейти в европейский топ-чемпионат.

«Нет, не готов. Мы все прекрасно понимаем, что он "золотой" парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. У Батракова есть техника, открывание и передачи. Но там выйдут на поле ребята, которые его сомнут. Думаю, что Алексею нужно окрепнуть», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне хавбек провел 33 матча за «Локомотив», забил 17 мячей и отдал 11 голевых передач.