Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и руководство «Манчестер Сити» ведут переговоры на фоне информации о возможном уходе Хосепа Гвардиолы, сообщает журналист The Athletic Бен Джейкобс.

По информации источника, у Марески остаются контрактные обязательства перед «Челси», который он покинул в январе 2026 года. Отмечается, что это не станет препятствием, если 46-летний специалист захочет вернуться к работе.

Утверждается, что он должен будет выплатить лондонцам компенсацию.

Ранее появилась информация, что Гвардиола может возглавить сборную Италии. Испанец возглавляет «горожан» с 2015-го года.